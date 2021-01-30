فوز 126 منتجًا في مسابقة «مدرستي» بتعليم عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير نتائج مسابقة «مدرستي» وتمثلت في فوز 126 منتجًا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنَّ المسابقة تهدف إلى تعزيز التعليم الإلكتروني ونشر ثقافته وإثراء محتواه في مجالات التعليم والتثقيف والإعلام والتدريب.

ولفت الجوني إلى أنّه جرى مطلع العام الدراسي تشكيل فرق عمل بإشراف من مركز التميز لدعم سير المسابقة وفق إطارها الزمني ومراحلها على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، وبمشاركة الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمهتمين بالتقنية والتعليم الإلكتروني والإعلام.

وأضاف الجوني أنه سيتم تكريم الفائزين والفائزات وفقًا لدليل المسابقة مثمنا جهود المجتمع التعليمي والمجتمع المحلي في دعم وإثراء المسابقة.