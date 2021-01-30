شرطة الرياض تقبض على 3 وافدين سرقوا معدات كهربائية بـ3.5 مليون ريال

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا في سرقة معدات كهربائية من محطات توليد الكهرباء وقُدِّرت قيمة المسروقات بـ(3,466,843) ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنَّ الجهات الأمنية نجحت في القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

واضاف أنَّ الجناة تورطوا في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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