استخدام توكلنا شرط في منشآت الشرقية

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.
كما وجّه بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
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