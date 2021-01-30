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الجوف.. ضبط 30 مخالفة لتدابير كورونا في الأسواق خلال يوم

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الجوف بالتعاون مع شرطة المنطقة حملة ميدانية لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من في المولات والأسواق والمحلات التجارية والكافيهات. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة خلال يوم، مشيرا إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. وأكدت الأمانة على استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بكافة الاشتراطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمتابعة وتوجيهات من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان. ودعا المتحدث الرسمي للأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، وشدد على عدم تهاون الأمانة في تنفيذ الأنظمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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