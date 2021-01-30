السعودية تسجل 270 حالة كورونا جديدة و4 حالات وفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في السعودية، أنه تم شفاء 293 حالة من كورونا وتسجيل 4 حالات وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 2142 حالة، بينها 352 حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

الإصابة بعد أخذ اللقاح

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة إن الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح أمر وارد، والسبب أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

وتابع العبدالعالي أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.



