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الشيخة فاطمة تعزي حرم خادم الحرمين الشريفين

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محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

بعثت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين.. بوفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود والمغفور لها والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود معربة عن خالص العزاء

 

صادق المواساة بهذا المصاب الجلل ، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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