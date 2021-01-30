شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيولوجية" لـ "اليوم": هزة حائل الأرضية غير مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية ، هزة أرضية بقوة ٣،٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومتر وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل ، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل .

وقال إن الهزة كانت بعد منتصف الليل في تمام الساعة ١:٣١ من يوم السبت بقوة ٣،٧ ، وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر ، مشيراً الى ان الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأولى بحوالي ساعة ونصف تقريبًا بلغت قوتها ٢.٠٩ ويُعد هذا مؤشرًا جيدًا بتلاشي الهزات الأرضية بإذن الله .