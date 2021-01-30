شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرص استثمارية بمحافظة هروب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة هروب ست فرص استثمارية مؤقتة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" للراغبين في الاستثمار.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن عبدالله حكمي أن الفرص تمثلت في عدد الاستثمارات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال بعدد من المواقع شملت مطل وادي هروب ومنتزه الرحيين والحديقة العامة وحديقة مركز وادي رزان وقريتي الزهب و مشعود، داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".