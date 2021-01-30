الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

النائب العام يوجه بالقبض على معنف ابنته في جازان

متابعات الخليج 365 - الرياض

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على شخص بعد توافر الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة تعنيف ابنته في مدينة جازان.

تعرض طفلة للتعنيف

ويأتي هذا الإجراء بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغاً عن تعرض طفلة للتعنيف من والدها. موضحاً أن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحقه.

حماية حقوق الإنسان

وأكد المصدر أن النيابة العامة وتشاركها جهات الضبط الجنائي في السعودية، تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة،

وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير، مضيفاً أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري أكد أمس الجمعة، أنه باشر حالة فتاة تعرضت للعنف من والدها في منطقة جازان.

العنف الأسري يباشر الحالة:

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.

توجيه مهم من المركز:

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أكد على أهمية مراعاة السلامة النفسية للأبناء مهما كانت الأسباب والظروف.

وقال المركز: حفظ السلامة النفسية أهم بكثير من حفظ أجهزة يمكن تعويضها، وتابع أن قيمة الأشياء مهما علت لا تساوي أبدًا نظرة خوف في عيني أبنائك حين تعنفهم.

ودعا المركز إلى التسامح والتغاضي عن بعض الأخطاء والتلطف في معاملة الأبناء، مشددًا على أن الدعم العاطفي يحقق لأطفالك الانضباط السلوكي والسلامة النفسية.

دور الأب:

كما قال: إن الأشياء التي تعلق في ذهن الأبناء غالبًا هي الأشياء ذات الطابع العاطفي؛ وغيابها المستمر قد يصنع الخلل في حياتهم وتعاملاتهم، مشددًا في رسائل توعوية على أن الأب هو أنبل لقب يُمنح لرجل؛ لأنه أكثر من مجرد دور بيولوجي، هو دور القائد، المعلم، المثال، البطل، والصديق؛ لذلك تليق به الرحمة لا القسوة.

جدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يقدم استشارات أسرية حول الحماية من العنف، من خلال كوادر مهنية متخصصة على مدار الساعة.



