ضبط 3 مخالفين سرقوا معدات كهربائية وقواطع نحاسية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - واس

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء.

جرائم سرقة بالرياض

وصرح المتحدث الإعلامي لـ شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل من الله – تمكنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالا.

ضبط الجناة

وأضافت شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

