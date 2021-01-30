شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: تفعيل «توكلنا» شرط لدخول الأسواق والمجمعات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة بدء تفعيل تطبيق «توكلنا» من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن هذا التوجيه يأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، موضحة أن الأمين وجه بأن يتم البدء بتطبيق قرار تفعيل تطبيق توكلنا من يوم الأحد القادم، وأن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها.