شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه باشتراط تطبيق «توكلنا» في المنشآت وتشديد الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المنطقة، والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشمل التوجيه التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة، والتباعد، وغيرها من التعليمات في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

كما وجه أمير الشرقية بتطبيق الإجراءات داخل إمارة المنطقة في كافة معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام كافة الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.