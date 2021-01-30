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الجوازات: شرطان لعودة صاحب تأشيرة الخروج النهائي

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الرياض - محمد عبدالله - ردًّا على استفسار من مواطن

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن العامل الذي خرج بتأشيرة خروج نهائي،  يمكنه العودة إلى المملكة بمجرد إتمام إجراءات الدخول إليها، بشرطين: أن يكون الخروج نظاميًا وعدم وجود مخالفات.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «في حال كان الخروج نظامياً، ولا توجد ملاحظات، يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول».

وقال المواطن في استفساره: إنه لو قام بتسوية خروج نهائي لعامل منزلي، كم المدة لكى يعود إلى على كفيل جديد؟

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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