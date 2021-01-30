«اعتدال» يقبل طلبات 15 باحثًا وباحثة لتوفير متطلبات الماجستير والدكتوراه

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)، أنه تم قبول طلبات 15 باحثًا وباحثة، ومساعدتهم في متطلبات الحصول على الماجستير والدكتوراه بعد انطباق الشروط عليهم.

وذكر مركز اعتدال –عبر تويتر- أن اللجنة العلمية لخدمة التعاون البحثي، في "اعتدال"، قبلت طلبات 15 باحثًا وباحثة، موضحًا أن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وأشار المركز إلى أن شروط الاستفادة من الخدمة تتطلب: إحضار موافقة الجامعة بالتعاون البحثي مع المركز، وأن يكون موضوع البحث له علاقة مباشرة بمكافحة الفكر المتطرف أو التسامح والاعتدال، وموافقة اللجنة العلمية بمركز (اعتدال).

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