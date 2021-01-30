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الحصيني عن طقس السبت: عودة الأجواء الباردة على بعض مناطق المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - انخفاض في درجات الحرارة ما بين (3 – 8)

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة، بدءًا من اليوم السبت، على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها تدريجيًا، وعودة الأجواء الباردة، على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى.

وأشار الحصيني إلى أن مقدار انخفاض درجات الحرارة يتراوح ما بين (3 – 8) درجات مئوية، عما تم تسجيله أمس الجمعة، خاصة على الشمالية والوسطى.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ، أنه متوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة، حالة ممطرة، نهاية الأسبوع  الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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