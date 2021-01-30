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صحة حفر الباطن تنفذ أكثر من 3000 جولة رقابية على المنشآت الصحية والصيدليات

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الرياض - محمد عبدالله - خلال العام الماضي

أنهت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 3000 جولة ميدانية على المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز الخدمات المساندة الخاصة خلال عام 2020م، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من ومتابعة تنفيذ لائحة المؤسسات الصحية الخاصة.

فيما رصدت خلال الجولات الميدانية 162 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتلافي أي ملحوظات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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