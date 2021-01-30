أمير المدينة المنورة: مشروع النقل التردّدي هو الأول من نوعه ويخدم الجميع

أوضح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، أنَّ مشروع النقل الترددي في المدينة، يعد الأول من نوعه في السعودية، وأنه سيخدم الزوار وأبناء المنطقة.

وقال أمير المدينة لقناة الإخبارية، إنَّه سيكون مشروعًا نوعيًا عاليًا جدًا، وأنه قابل للتنفيذ بسهولة دون الإخلال بالحركة المرورية، أو إزعاج للسكان أو الزوار، مضيفًا أنه سيخدم أبناء المدينة للوصول من الأحياء إلى جهات أخرى.

وأشار إلى أنَّ مشروع النقل الترددي، هو نتاج عمل تكاملي لكافة الجهات المعنية بالدولة.

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