«الصحة» تحذر من شائعات كورونا.. وتؤكد ثقتها في وعي المواطن

جددت وزارة الصحة، تذكيرها بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات فيروس كورونا بالمملكة، مؤكدة ثقتها في وعي المواطن.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن بهذا الخصوص: «نثق دائماً في وعي المستفيد، ونحرص على تلقي المعلومة وكافة المنشورات من مصادرها الرسمي، هناك حساب رسمي لوزارة الصحة عبر منصة تويتر يتم نشر كل ما هو مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة».

وقال المواطن في استفساره: هناك أقاويل بأن الأرقام المعلنة يومياً تشكل فقط الحالات التي احتاجت لرعاية طبية في المستشفيات، وليست جميع الحالات المؤكدة، فما صحة هذه المعلومة؟ وإن كانت صحيحة، فما سبب عدم إعلان كامل الأعداد المصابة يومياً؟



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