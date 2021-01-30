بدءًا من الأحد.. اشتراط تطبيق توكلنا لدخول مقرات الأمانة والبلديات والأسواق بالشرقية

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة البدء بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطًا احترازيًا إلزاميًّا للدخول إلى جميع الأسواق التجارية واسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

وأوضحت أمانة الشرقية –عبر تويتر- أن أمين المنطقة وجه بأن يتم البدء بتطبيق قرار تفعيل تطبيق (توكلنا) من يوم الأحد المقبل، وأن يكون شرطًا احترازيًا إلزاميًا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك بناء على توجيهات أمير المنقطة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

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