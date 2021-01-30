العجلان: استقطاب الرياض للشركات العالمية نقلة نوعية للتقنية وفرص العمل

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن استقطاب العاصمة الرياض لمقرات الشركات العالمية سيتعكس إيجابًا على المجالات التنموية والاقتصادية.

وقال العجلان –عبر تويتر- إن استقطاب الرياض لمقرات الشركات العالمية، يشكل نقلة نوعية ومهمة لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وأهميته للتجارة العالمية، حيث سيرتبط ذلك بنقل المعرفة والتقنية وخلق فرص العمل، بما ينعكس على المجالات التنموية والاقتصادية بشكل عام.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن أول أمس الخميس، أن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض.

وقال ولي العهد –خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار- إن الرياض تستطيع أن تستوعب 15–20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وتابع أن تكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29% من المدن السعودية، وأن تكلفة خلق الوظيفة في الرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى، مشيرًا إلى أنها تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.

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