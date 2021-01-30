

الرياض 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل من الله - تمكنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// انتهى //

14:00ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على (3) مخالفين ارتكبوا جرائم سرقة معدات كهربائية وقواطع نحاسية من محطات توليد الكهرباء ومشاريع تحت الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.