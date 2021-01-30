السعودية اليوم / انطلاق عملية أمنية جديدة في محافظة البصرة جنوب العراق



بغداد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

انطلقت اليوم مرحلة جديدة من عملية "الوعد الصادق" الأمنية في محافظة البصرة جنوب العراق، لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص, وفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن المرحلة الجديدة التي تنفذها قوات أمنية مشتركة بمحورين شمالي وجنوبي؛ تهدف إلى مداهمة وتفتيش المناطق المشبوهة, والقبض على المطلوبين, ونزع السلاح غير المرخص.

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13:56ت م

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