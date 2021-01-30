السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 14518 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت إندونيسيا 14518 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة العمل المختصة بالتصدي لكورونا أنها سجّلت 210 حالات وفاة مما، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29728 حالة.

// انتهى //

13:47ت م

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جاكرتا 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت إندونيسيا 14518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 1.06 مليون حالة.وأوضحت لجنة العمل المختصة بالتصدي لكورونا أنها سجّلت 210 حالات وفاة مما، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29728 حالة.// انتهى //13:47ت م0035

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