السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ غداً استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير



نجران 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

تبدأ جامعة نجران غداً، استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1442 / 1443هـ، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب، وعلم اللغة التطبيقي للطالبات، ومسار صعوبات التعلم للطلاب والطالبات، والمناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، وأصول الفقه للطلاب، والحديث وعلومه، والفقه للطلاب والطالبات.

ودعت الراغبين إلى الاطلاع على الشروط بموقع عمادة الدراسات العليا ‏http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، فيما التسجيل عبر الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

//انتهى//

13:16ت م

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