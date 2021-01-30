السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3,647 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة



أبو ظبي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,647 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة، مشيرةً إلى شفاء 2,770 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272,769 حالة.

// انتهى //

13:14ت م

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أبو ظبي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300,661 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 12 وفاة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 838 حالة، مشيرةً إلى شفاء 2,770 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 272,769 حالة.// انتهى //13:14ت م0030

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