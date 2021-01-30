السعودية اليوم / باكستان تسجل 2183 إصابة جديدة بكورونا



إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2183 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1407 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 498152 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11623 وفاة.

// انتهى //

12:21ت م

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إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 543214 حالة، منها 33439 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1407 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 498152 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11623 وفاة.// انتهى //12:21ت م0024

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