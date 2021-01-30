السعودية اليوم / 2683 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية البلجيكية خلال الـ 24 ستعة الماضية 2683 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 705120 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21018 وفاة.

// انتهى //

11:13ت م

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بروكسل 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية البلجيكية خلال الـ 24 ستعة الماضية 2683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 705120 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21018 وفاة.// انتهى //11:13ت م0020

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