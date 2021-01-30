الهنود يحذفون تطبيق واتساب ويتجهون لمنصات أخرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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بعد الضجة حول التغيير في سياسة الخصوصية لتطبيق المراسلة واتساب، وجد استطلاع أجرته منصة المجتمع LocalCircles أن حوالي 5 في المائة من الأشخاص، الذين شاركوا في الاستطلاع، قد حذفوا التطبيق من هواتفهم، بينما ادعى 21 في المائة من مستخدمي واتساب الهنود أنهم يستخدمون تطبيقات مراسلة بديلة بنشاط، فيما قال 22 في المائة إنهم قللوا بشكل كبير من استخدام واتساب.

حذف واتساب:

وحسبما ذكر موقع بيزنس توداي الهندي، في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت واتساب تحديثًا في سياسة الخصوصية وشروط الخدمة التي تطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة بيانات الدردشة الخاصة بهم مع حسابات الأعمال والمدفوعات ومعلومات المعاملات مع شركتها الأم فيسبوك والأطراف الثالثة المرتبطة بها، وأرجأت الشركة طرح تحديث السياسة إلى 15 مايو بدلًا من 8 فبراير.

وقال حوالي 75 في المائة من مستخدمي واتساب في استطلاع LocalCircles: إنهم سيتوقفون عن الدردشة إذا ومشاركة المعلومات على التطبيق بعد هذه الإجراءات الجديدة من التطبيق الشهير.

التخلي عن استخدام مميزات واتساب:

وقال 93 في المائة من المستخدمين: إنهم لن يستخدموا ميزات الدفع الخاصة بواتساب إذا شارك معلومات الدفع والمعاملات مع فيسبوك والجهات الخارجية.

وهذا هو الاستطلاع الثاني الذي أجرته LocalCircles حول هذه القضية في غضون أسابيع قليلة، فيما وجد استطلاع سابق، نُشر في 13 يناير، أن 15 في المائة من المستخدمين يقولون إنهم سيتوقفون عن استخدام واتساب وينتقلون إلى منصات أخرى.

