مسؤول إيطالي: السعودية هي مركز النهضة الجديدة المستقبلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، إن السعودية ستكون مكانًا لنهضة جديدة للمستقبل، بحسب مجلة Wanted in Rome المرموقة.

وكان قد توجه السيد ماتيو رينزي إلى السعودية للتحدث في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، وقال على هامش المؤتمر: إنه لشرف عظيم أن أكون في المؤتمر في الرياض، مؤكدًا على أنه يعتقد أنها ستكون عاصمة النهضة الجديدة في المستقبل.

السعودية تلعب دورًا أساسيًا في العالم وفي الشرق الأوسط

ونقلت صحيفة دوماني الإيطالية عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق قوله: هناك إيمان قوي تجاه رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متابعًا: يمكن للسعودية تحت قيادته أن تلعب دورًا أساسيًا في العالم وفي الشرق الأوسط.

من هو ماتيو رينزي؟

هو سياسي إيطالي، تولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا في 2014، وحين كلفه الرئيس جورجو نابوليتانو بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لإنريكو ليتزا، كان عمره 39 عامًا، وكان أصغر رؤساء مجلس الوزراء سنًا في تاريخ ما بعد وحدة إيطاليا.

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ويُذكر أن تصريحات رينزي السابقة قد جاءت بعد أن أجرى حوارًا استمر 20 دقيقة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والذي كشف فيه عن كيفية رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار في الوقت الحالي إلى تريليون و 100 مليار دولار لتلبية تمويل المشروعات الجديدة، وذلك من خلال الأصول المسجلة في صندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم وأمالا والقدية، وأيضًا طرح أسهم أرامكو ومشاريع الخصخصة الضخمة جدًا.