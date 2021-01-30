الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

ملك الأردن: لا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني عن ثقته وتفاؤله بالمئوية الثانية للمملكة الأردنية حيث قال: “كلي ثقة وتفاؤل وأمل بأن تكون مئويتنا الثانية للتعزيز والتطوير والإنجاز”.

وأضاف ملك الأردن : نحن لا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا.

وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عبر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني عن تقديره الخاص للتضحيات الكبيرة لكوادر الجيش الأبيض على مثابرتهم وعملهم وتضحياتهم.

تنقية الجهاز الإداري الأردني

كما شدد ملك الأردن على حرصه على تنقية الجهاز الإداري الأردني مما علق به من شوائب مثل الواسطة باعتبارها ظلماً وفساداً.

وقال: “ولا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كالانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية”.

الملكة رانيا تهنئ زوجها

في سياق آخر، هنأت الملكة رانيا العبد لله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين.

كما وجهت التهنئة أيضًا إلى نجلها الأمير هاشم، في عامه الـ16، والذي يصادف عيد ميلاده اليوم أيضاً، حيث ولد ملك الأردن وابنه في نفس اليوم، 30 يناير.

ونشرت الملكة رانيا، صوراً عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، التي تجمع ابنها الأمير هاشم، وزوجها ملك الأردن عبد الله الثاني وكتبت في تعليقها عليها: “ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم.. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير”.