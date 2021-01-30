أسراب الجراد تجتاح رنية وجهود مكثفة لمكافحته 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي، أجزاء من محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، وانتشرت بشكل كثيف فوق المسطحات الخضراء والمزارع.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية محمد السبيعي، إن الوزارة قامت بأعمال مكثفة لمكافحة أسراب الجراد، ‏وسط استعدادات مبكرة ومكثفة ‏لمكافحته ، للحد من أضراره ‏على المزارع ‏‏وكذلك المنتجات الزراعية، حيث بدأت بعملية الرش منذ لحظة تلقيها البلاغ.

توجيهات لمنع انتشار الجراد

وأضاف أن الوزارة قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ” لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط.

وأشار محمد السبيعي إلى أنها دعت أصحاب مزارع المواشي والنحل، للابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد ومواقع جثوم الأسراب، وذلك لتسهيل مهمة المكافحة، وعدم إشعال النيران من قبل أصحاب المزارع لأن ذلك يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها بالمحافظة مما يصعب السيطرة عليها.



