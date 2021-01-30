الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

مجهولون يهشمون جهاز صراف آلي يخدم آلاف المواطنين في أحد رفيدة!

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

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حطم أشخاص مجهولو الهوية أحد أجهزة الصرف الآلي على طريق لزمة شرق محافظة أحد رفيدة.

تحطيم صراف آلي:

حطم أشخاص مجهولو الهوية أحد أجهزة الصرف الآلي على طريق لزمة شرق محافظة أحد رفيدة.

تحطيم صراف آلي:

وهشم المجهولون أجزاء من جهاز الصرف الآلي وألحقوا به الضرر، فيما طالب عدد من المواطنين بإصلاح الجهاز وصيانته والقبض على الجناة والتحقيق معهم نتيجة ما قاموا به من أعمال تخريبية.

“متابعات الخليج 365” رصدت الضرر الذي وقع في جهاز الصرف الآلي بـ أحد رفيدة وحتى مساء الجمعة لم يقم البنك التابع له الجهاز بإصلاحه وصيانته، بالرغم من وجود بلاغات من المواطنين.



