شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ3 بنغلاديشيين سرقوا معدات وقواطع من محطات كهرباء ومشاريع بـ3.4 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنغلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وقال الرائد الكريديس: قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ 3.466.843 ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.