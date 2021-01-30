شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح استغناء المرأة بغسل الحيض عن الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله السلمي حكم إستغناء المرأة بغسل الحيض عن الوضوء .

وقال "الشيخ السلمي " في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه يجب على الرجل أو المرأة عند الغسل من الجنابة أن يبدأ بغسل العورة ثم الوضوء وتعميم بدنه بالماء بدءً من أصول الشعر .

وأضاف " الشيخ السلمي " أنه يجب ألا يمس الرجل والمرأة العورة بعد الوضوء لأن ذلك ينقضه ، ويجوز له عند البدء بالطهارة لرفع الحدث الأكبر ، فإذا أتم الغسل على الوجه الصحيح بهذا الترتيب كان مغنياً له عن الوضوء ما لم ينقض الطهارة .