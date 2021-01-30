شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" شرط لدخول الأسواق والأماكن ‏العامة ومقرات الأمانة بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بضرورة البدء بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين، لدخول جميع الأسواق التجارية بالمنطقة.

وقالت أمانة الشرقية في بيان، إن التوجيه تضمن إبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، على أن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا للدخول الى جميع الأسواق التجارية واسواق النفع العام، والمجمعات التجارية.

كما تضمن بأن يتم البدء بتطبيق قرار تفعيل تطبيق توكلنا من يوم الأحد المقبل وأن يكون شرطاً احترازياً إلزاميّا لدخول مقر الامانة والبلديات التابعة لها .