شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير فيصل بن سلمان: مشروع النقل الترددي الأول من نوعه بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن مشروع النقل الترددي هو الأول من نوعه لخدمة الزوار وأبناء المنطقة .

وقال الامير فيصل بن سلمان في حديث لـ"الإخبارية " أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في السعودية وهو قابل للتخصيص والتنفيذ بسهولة دون الإخلال بالحركة المرورية ، أو إزعاج السكان أو الزوار .

وتابع أمير المدينة المنورة ، أن مشروع النقل الترددي سيخدم الزوار وأبناء المدينة في التنقل بين الأحياء ، وسيكون مشروع نوعي ، موجهاً شكره لجميع القائين على هذا المشروع العظيم .