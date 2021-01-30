شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. أسراب كبيرة من الجراد تجتاح رنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تعرضت محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة أمس الجمعة لهجوم أسراب كبيرة من الجراد اجتاحت أجزاء كبيرة من المزارع .

وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول .

من جانبها ،أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أنه تم عمل جهود مكثفة لمحاربة الجراد ومع اضراره ، داعياً أصحاب المزارع بالبعد عن أماكن تكاثر الجراد ومواقع جثوم الأسراب وعد إشعال النيران لأنها تزيد من انتشاره .