شكرا لمتابعة خبر عن 146 شخصا يعلنون إقلاعهم عن التدخين في معرض كفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن ١٤٦ شخصاً إقلاعهم عن التدخين وبدؤوا في تلقي العلاج وذلك بعد زيارتهم معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف التثقيفي العلاجي الذي أقيم بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية و العسكرية.

المعرض الذي اختتم فعالياته يوم أمس ، افتتحه قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محمد بن عبدالله الشهراني صباح يوم الأحد الماضي و استمر لأسبوع على فترتين (صباحية-مسائية) تم خلالها تفعيل مبادرة (آمن) صباحاً و مبادرة (نقي) بحديقة النخيل مساءً و استهدف خلال الفترتين ضباط و أفراد القاعدة و منسوبي قسم التدريب و منسوبي الإسكان و عائلاتهم.

و في ختام المعرض والذي استفاد منه مايزيد عن ١٢٠٠ مستفيد تم تكريم كفى الطائف و الجهات المشاركة.