تنصح الفتيات بدخول المجال.. رحلة البحث عن منزل تغري مواطنة لفتح مكتب عقاري (فيديو)

︎ :

.



قادت رحلة البحث عن منزل، التي استمرت عاما، المواطنة نيرمان البلوي، إلى إنشاء مكتب عقاري خاص بها، بعد أن ظل المجال حكراً على الرجال.

وأوضحت، في حديثها لقناة العربية أمس (الجمعة)، أنها خلال بحثها عن منزل لشرائه، وتنقلها بين مكاتب العقار أصبح لديها شغف كبير ودافع قوي لدخول للمجال.

وبينت أنها بعد فتح المكتب بدأت التعرف على الخرائط وتطبيقها على الأراضي والعقارات، ومن ثم أصبحت تستقبل الزبائن من العنصر النسائي وتصطحبهن للاطلاع على الأراضي والمخططات والفلل.

وأكدت أن العمل في العقار ممتع وفيه رزق كبير، ونصحت الفتيات اللاتي لم يحصلن على وظيفة بدخول المجال.

Source akhbaar24.argaam

