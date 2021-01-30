فيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب 14.4 مليون حبة “كبتاجون” بالدمام

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس (الجمعة) تمكن أفرادها من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون. وأوضحت الجمارك أن المخدرات المضبوطة عثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية وردت عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وأبانت عبر مقطع فيديو، أن إجمالي المضبوطات بلغ أكثر من 14.4 مليون حبة كبتاجون. Source akhbaar24.argaam





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