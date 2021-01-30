لتقديم خدمات عالية المستوى.. “فَرز الوحدات” يستحدث آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية

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استحدث برنامج فَرز الوحدات – أحد برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – آلية جديدة لتقييم المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للتنمية وتقديم خدمات عالية المستوى بجودة عالية.

وأوضح البرنامج أن هذه الآلية تمثل أداة رقابة على الأداء الفعلي للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج، والتحقق من تقديمها للخدمات بجودة وكفاءة عالية تحقق رضا المواطن، وتطوير كفاءة عمل المكاتب الهندسية بما يتلاءم مع أهداف “فَرز الوحدات.”

ويُعنى البرنامج بتوفيره خدمة فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية ترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة إلى عدة وحدات عقارية لكل وحدة صك ملكية مستقل، ضمن جهود الوزارة لإيجاد الحلول التنظيمية للسوق العقاري، وتوفير قدر كبير من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، مما يمكنهم من التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن فرز الوحدات العقارية إحدى مبادرات برنامج الإسكان، ويتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

Source akhbaar24.argaam

