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ضبطت دوريات المرور في منطقة حائل، قائد مركبة لممارسته التفحيط بحي الوادي، وكذلك السير بدون لوحات والهروب من الموقع. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه ستتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر بعدما حاول الهروب.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بأحد طرق حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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