شركة تنتهك صورة شخصية وتدفع تعويضًا 20 ألف ريال

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سلطت هيئة الملكية الفكرية الضوء على قصة انتهاك صورة شخصية لفرد.

تغريم الشركة:

وأوضحت الملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن شركة قامت بالاعتداء على صور شخصية لفرد واستخدامها لغرض التسويق دون موافقته والحصول على إذن خطي بذلك، لتكون النتيجة تعويضًا ماليًّا قدره 20 ألف ريال وغرامة 5 آلاف ريال بحق الشركة.

في سياق آخر، ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الإلكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب).

جاء ذلك في عدد من الحملات التي تم القيام بها في شهر يناير الحالي، والتي استهدفت عددًا من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، والتي تأتي استمرارًا لجهود المملكة في حماية الحقوق وإنفاذها. Source almowaten





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