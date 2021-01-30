رئيس “الهيئة الملكية”: نعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي بهذا الوقت من العام الجاري

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، إن الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعدما بدأ تشغيله بشكل تجريبي.
وأشار الرشيد وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة توسعة المترو، بعدما شهدت العاصمة زيادة في مساحتها وعدد سكانها وكذلك استثماراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الرياض التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع، منوهاً بأن حجم الاستثمارات الحكومية بلغ مليار دولار.
Source akhbaar24.argaam
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