صور.. أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي شهيد الواجب “فالح الحربي”

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التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بالإمارة، أبناء وذوي شهيد الواجب فالح بن علي الحربي، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء أمس (الخميس)، بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصون في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا الوطن الغالي، سائلاً الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها، وأن يمن على الجنود المرابطين بعونه ونصره، وأن يتقبل الشهداء برحمته.

من جانبه، أعرب أبناء وذوو الشهيد فالح الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم ونائبه، على مواساتهم في وفاة الشهيد فالح، الذي قدم روحه دفاعاً عن دينه ووطنه.

Source akhbaar24.argaam

