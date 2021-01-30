“حقوق الإنسان”: خدمة “معكم” تتيح تقديم شكاوى حول الحقوق المكفولة للموقوفين

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أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن خدمة البلاغ عن التوقيف غير النظامي “معكم” عبر منصة “أبشر” تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المُختلفة.

وبّينت أن الخدمة تسهم في تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة المُتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف، لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ الحقوق.

ونوهت إلى أن الخدمة تستند إلى المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية أو مكان غير مُخصص للسجن أو التوقيف.

Source akhbaar24.argaam

