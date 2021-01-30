الجوازات: يجب التقيد بالوجهة المذكورة في تصريح السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، ضرورة التقيد بوجهة السفر المذكورة في التصريح الاستثنائي.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التعليمات تشترط التقيد بالوجهة المذكورة في تصريح السفر.. سعدنا بتواصلك».

وقال المواطن في استفساره: هل تصريح السفر الاستثنائي محدد لوجهة معينة؟ أي أنه لا يمكن تغيير وجهة السفر.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجوازات، أن تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط، على أن لا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا ليتمكن الشخص من المغادرة.

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