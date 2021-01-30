اخبار السعوديه

الجوازات: يجب التقيد بالوجهة المذكورة في تصريح السفر

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أنه يكون لمرة واحدة فقط

أوضحت المديرية العامة للجوازات، ضرورة التقيد بوجهة السفر المذكورة في التصريح الاستثنائي.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التعليمات تشترط التقيد بالوجهة المذكورة في تصريح السفر.. سعدنا بتواصلك».

وقال المواطن في استفساره: هل تصريح السفر الاستثنائي محدد لوجهة معينة؟ أي أنه لا يمكن تغيير وجهة السفر.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجوازات، أن تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط، على أن لا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا ليتمكن الشخص من المغادرة.

اقرأ أيضًا:

إلزام المسافرين للدول للعربية بألّا تقل «صلاحية الجواز» عن 3 أشهر
«الجوازات»: لا غرامات مالية عند انتهاء سريان مفعول جواز السفر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا