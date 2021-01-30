بالصور.. السفير نقلي يستعيد ذكرى حفل عبد الحليم حافظ بجامعة القاهرة

استعاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، ذكرى حدثت في سبعينيات القرن الماضي، مع عبد الحليم حافظ وجامعة القاهرة.

وقال السفير نقلي –عبر تويتر- إنه في زيارة تمت قي وقت سابق إلى جامعة القاهرة، اصطحبه رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، إلى مسرح الجامعة العريق.

وأضاف السفير نقلي، أنه عند دخوله للمسرح، تناهى إلى مسامعه صخب القاعة، وصوت تصفيق الجمهور للفنان عبدالحليم حافظ وهو يشدو بأغنية «أي دمعة حزن» في عام ١٩٧٤م، والتي كان حاضرًا لها في ذلك الوقت.

وأشار سفير السعودية بالقاهرة، إلى أنه حرص على التقاط صورة تذكارية وهو جالس على نفس الكرسي الذي جلس عليه في تلك الليلة عام 1974م، عندما شدا عبد الحليم بأغنيته.

يذكر أن السفير أسامة نقلي من مواليد 1958م، أي أنه كان في السادسة عشرة من عمره عندما حضر حفل عبد الحليم حافظ بجامعة القاهرة.

وأغنية «أي دمعة حزن» من كلمات الشاعر محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ لأول مرة بجامعة القاهرة في 30 يونيو عام 1974م.

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