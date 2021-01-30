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بعد ساعات من البحث عنه.. العثور على «مفقود الدوادمي» متوفيًا

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الرياض - محمد عبدالله - كان يستقل سيارة جنوب جمران

تم العثور على مواطن سبعيني، متوفيًا، بعد فقدانه جنوب جمران في محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، وذلك بعد ساعات من البحث عنه من قبل متطوعين وأعضاء بفريق غوث للإنقاذ.

وكان فريق غوث للإنقاذ، أوضح –عبر تويتر- عن تلقيه بلاغًا عن سبعيني مفقود، اسمه «سعد القحطاني» بمحافظة الدوادمي مركز العرجاء جنوب جمران.

وأشار الفريق إلى أن المفقود كان يستقل سيارة إيسيزوا بيضاء موديل 2020م، جنوب جمران، موضحًا أنه تم على الفور انطلاق فريق للبحث عن المفقود.

وأضاف فريق غوث في وقت لاحق، أنه تم العثور على المفقود، متوفيًا، من خارج أعضاء الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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