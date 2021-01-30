تعرف على آلية قبول المرضى بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، آلية قبول المرضى والحصول على أهلية العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأكدت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن أهلية الحصول على علاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي تتطلب تقديم الطلب عبر الإحالات الطبية.

وإرفاق تقرير طبي من أحد المستشفيات المركزية المعتمدة مع صورة من الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة لغير السعوديين، وتعبئة نموذج بيانات المريض الشخصية وإقرار الموافقة على العلاج.

وكذلك يتطلب الحصول على العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تقييم الحالة المرضية بعد عرضها على لجنة طبية، وفي حال قبول الحالة تصل رسالة نصية للمريض أو من يمثله برقم المعاملة بغرض المتابعة والتواصل.

وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي بها تخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال وطب العيون.

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